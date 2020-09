I turisti riscoprono la vacanza sui monti

IL REPORT

MONTEMONACO I timori per un crollo verticale delle presenze turistiche dopo l'emergenza covid erano forti. Invece la stagione estiva che si avvia alla conclusione fa registrare una delle annate migliori. I turisti sono arrivati e anche tanti. Flessione di quelli stranieri rimpiazzati dagli italiani provenienti da altre regioni, specialmente del nord e poi un aumento esponenziale di arrivi da altre parti delle Marche. Gli operatori non sono stati con le mani in mano, si sono riorganizzati. Borghi che si sono abbelliti. Montemonaco ha rifatto il look, gradevole e accogliente, con terrazzi, finestre e vicoli pieni di fiori, ripuliti spazi verdi che sono tornati vivibili ed usufruibili.

Primi bilanci

A fare un primo bilancio è Ombretta Massitti, dell'agriturismo Arcera di Roccafluvione, presidente dell'associazione Sibillini Segreti e Sapori che raccoglie una ventina di aziende ricettive delle province di Ascoli, Fermo e Macerata in area Sibillini. «La stagione è andata molto bene dice i clienti storici sono tornati quasi tutti. Molte presenze dal nord Italia a cominciare dalla Lombardia poi sono tronati anche alcuni stranieri specialmente olandesi e anche qualche tedesco e tanti marchigiani. Permanenza media di 3 giorni. Abbiamo avuto principalmente coppie e famiglie con ragazzi già grandi. Infatti continua Massitti si è trattato soprattutto di una tipologia di turismo attivo, intenzionato a muoversi, fare escursioni, visitare luoghi naturalistici e borghi circostanti. Molto gettonate le escursioni in bici, sia mountain bike e che biciclette da strada. Comunque tutte le attività legate alla nostra associazione hanno lavorato bene. Inoltre abbiamo creato una catena di interscambio dei clienti che ha funzionato bene. Se un operatore aveva prenotazioni in eccesso rispetto alle proprie capacità di accoglienza le girava ad un altro dell'associazione. Ciò per poter lavorare tutti al meglio e non far rinunciare i turisti a venire nei Sibillini. Inoltre aggiunge Massitti abbiamo anche notato una spiccata disponibilità dei clienti ad adeguarsi alle misure di sicurezza dettate dalla prevenzione dal covid». Dunque un periodo estivo da incorniciare dopo una primavera che aveva visto il tutto fermo e prenotazioni annullate.

Il futuro

Ma ora occorre anche pensare al futuro e fare in modo di rilanciare. «Speriamo di poter andare di nuovo alle fiere per il turismo autunnale e invernale conclude Massitti e nell'associazione comunque stiamo portando avanti dei progetti. Come quello del Grande anello dei borghi ascolani, che prevede un itinerario di escursioni guidate in sei tappe, il cui percorso porta a visitare tutti i borghi intorno ad Ascoli Piceno. Poi sarà esteso anche verso Amandola e Sarnano». Conferme anche da Peppe Cutini conosciutissimo proprietario del ristorante albergo Da Roverino a Comunanza.

Stagione record

«E' stata una stagione eccezionale e inaspettata. Turisti provenienti da regioni anche lontane come Liguria, Veneto, Piemonte, Trentino. Molti ragazzi giovani e coppie, con richiesta generale visitare i luoghi dei Sibillini. Gente rimasta ammirata da questi posti. Occorrerebbe un ufficio turistico ben organizzato a Comunanza per indirizzare i turisti verso l'area montana, visto che la località si sta rivelando base di partenza verso la montagna ma anche di soggiorno».

Francesco Massi

