I TRASPORTI

ASCOLI Anche i trasporti pubblici locali hanno risentito dell'emergenza coronavirus. L'azienda Start che opera sul territorio piceno si è già dovuta adeguare alla nuova e straordinaria situazione che riguarda tutti i settori della società. «Recentemente abbiamo avuto un incontro a livello regionale con i sindacati del settore trasporto che ci hanno chiesto caldamente di salvaguardare la salute dei lavoratori e dei nostri autisti» dice il presidente della Start, Enrico Diomedi. «Abbiamo già attivato da qualche giorno, un accurato servizio di pulizia all'interno dei nostri mezzi e che viene eseguito regolarmente e con grande scrupolo ogni fine giornata. Gli operatori addetti al compito intervengono indossando le protezioni secondo i dispositivi di legge e seguendo tutte le norme previste» dice Diomedi.

Il kit

« Sempre i sindacati hanno deciso che tutti i nostri autisti debbano avere sempre a disposizione un kit che comprende mascherina, gel disinfettante, guanti in lattice e una bustina che servirà a raccogliere questi strumenti utilizzati durante la giornata» spiega il presidente della Start. « Quello che ci preme evidenziare, riguarda il fatto che la mascherina è uno strumento importante, ma il loro uso deve essere visto solo come una precauzione e non di diffusione di paura e di pericolo nei nostri passeggeri. Anche se si tratta di un tipo di mascherine difficili da trovare attualmente, noi utilizziamo il modello FFP2 e FFP3, ovvero quelle che sono tecnicamente quelle più efficaci contro queste infezioni e lo facciamo subito con le condizioni di mercato attuali» aggiunge il presidente Start. «Al momento non abbiamo avuto passeggeri che hanno manifestato timori o paure nel prendere i nostri mezzi, ma abbiamo solo evidenziato un calo di utenza, facendo salvo i giorni di Carnevale: le corse che abbiamo organizzato per gli eventi carnevaleschi di Offida e Montefiore sono andate molto bene» prosegue Diomedi.

Il calo

«Il calo di persone c'è stato in questi giorni, anche se, ovviamente, con la chiusura delle scuole, c'erano molte meno persone a bordo dei pullman. Speriamo che la situazione possa tornare rapidamente alla normalità». E chi è salito sull'autobus ha preferito mantenere le distanze dali altri passeggeri.

Cristiano Pietropaolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

