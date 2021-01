Ancora polemica sul taglio del contributo agli istituti di storia di liberazione delle Marche. «Tentare di soffocare la vita degli istituti di storia contemporanea - afferma la presidente Paola Alviti - non può essere letto se non come il disprezzo del valore fondativo della storia. Davanti ad un atto del genere, viene spontaneo chiedersi se chi governa la nostra Regione abbia o meno, tra i suoi obiettivi fondamentali, la crescita della vita democratica e della conoscenza della nostra società. Chi ha a cuore lo sviluppo della democrazia è impegnato a moltiplicare le occasioni di confronto e di dibattito, consentendo a tutti di esprimere le proprie idee e di approfondire la propria conoscenza attraverso un rigoroso processo di ricerca storica con la maggiore obiettività e completezza possibile. I nostri istituti di storia contemporanea, dal secondo dopoguerra, svolgono una qualificata attività di divulgazione della storia contemporanea, di formazione dei personale docente e dei cittadini interessati a questi temi, di conservazione del patrimonio storico, nel rispetto dei valori fondanti della Costituzione Repubblicana» La presidente Alviti, valutata tutta la portata simbolica del fatto, spera che la regione possa ritornare sulla sua decisione.

