I sestieri a tavola Buon cibo e vino sognando il Palio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FESTAASCOLI In attesa di capire se domani il meteo permetterà lo svolgimento della Giostra, stasera tifosi e sestieranti si riuniranno nelle taverne per il tradizionale appuntamento con le cene propiziatorie. Tra cibo, musica, brindisi e tanto divertimento, ospiti d'eccezione saranno dame e cavalieri dei sei sestieri: le splendide signore che impreziosiranno il corteo storico daranno il loro augurio a coloro che saranno protagonisti al campo dei giochi e che in sella ai rispettivi cavalli cercheranno di conquistare l'ambito Palio della...