I SERVIZI

ASCOLI Ieri è stato il primo giorno di serrata quasi totale delle attività commerciali, escludendo quelle categorie che sono rimaste aperte perché considerate essenziali. In una città deserta, queste attività fanno rispettare rigorosamente tutte le norme di sicurezza previste per l'occasione.

Le voci

«Noi siamo aperti perchè abbiamo contratti con enti pubblici ed evitiamo che ci sia interruzione di pubblico servizio» dice Pierpaolo Di Luigi, dell'omonimo negozio in Via D'Ancaria. « Sicuramente c'è stata una grossa flessione di richiesta di beni e servizi in quanto anche negli enti c'è alta sensibilizzazione sulla prevenzione del Coronavirus, quindi molti si stanno muovendo per adeguare gli ambienti nel rispetto delle nuove norme, creando flessione nella normale attività che svolgiamo» spiega Di Luigi. « Siamo sicuri che sarà un periodo di passaggio dovuto: noi cerchiamo di mantenere i nostri orari classici di apertura». «Lavorare è ben altra cosa, noi siamo qui per dare il servizio. Effettuiamo il pagamento di bollettini e vendita di sigarette, mentre non facciamo il gioco perché si creano assembramenti» dice Fabio Capecci della tabaccheria Maestri di Piazza del Popolo. «Rispettiamo tutte le disposizioni che ci sono state date mentre ridurremo l'orario, perché cosa restiamo aperti a fare dopo le 18? Avete visto Piazza del Popolo. «Chiuderemo la domenica perché non è obbligatorio, mentre la Federazione Tabaccai ha detto che dobbiamo tenere il servizio aperto altrimenti dobbiamo andare in ferie. Il crollo sul gioco è stato totale, ma dobbiamo essere fiduciosi in una ripartenza» .

Gli altri negozi

Anche i negozi di telefonia sono ancora aperti. « Il cliente ha bisogno di internet, perché dentro casa non sa cosa fare. Purtroppo vedo ancora troppi anziani che vanno in giro, mentre i giovani stanno rispettando le restrizioni» dice Giovanni Amici del negozio Nardoni. «Noi ci stiamo organizzando anche con gli orari. Dopo le 18 non c'è più nessuno» sottolinea Amici. « Un pò di paura c'è, ma di più per chi abbiamo a casa. Le mascherine ancora non si trovano, di disinfettante ne abbiamo ancora ma spero che questi materiali vengano distribuiti presto». «È un bene che siamo aperti e che la nostra attività sia considerata essenziale» dice Corrado Pignoloni dell'edicola di Piazza Giacomini. «In questo periodo c'è stato un incremento delle vendite dei giornali, perché gli ascolani vogliono informarsi. Anche qui abbiamo messo i divieti ma tutti rispettano perfettamente le regole e nessuno protesta» rimarca Pignoloni. «Seguiamo alla lettera tutto quello che ci viene detto di fare: usiamo sempre guanti e alcool». « Le persone stanno chiedendo farmaci assunti regolarmente per avere una scorta in casa per uscire il meno possibile, ma chiedono di più mascherine FFP2, che stiamo distribuendo su prenotazione» dice Patrizia Righetti dell'omonima farmacia di Piazza Viola. «Invitiamo tutti a seguire le disposizioni e molti ci chiedono la consegna domiciliare che facciamo da tempo. Non ho notato aumento di richiesta di ansiolitici nel nostro negozio» spiega Patrizia Righetti. Anche la ferramenta Pespani è rimasta a disposizione della clientela. «Noi siamo un'attività socialmente utile e siamo aperti solo la mattina. Da noi vengono solo gli amici a trovarci anche se non dovrebbero» spiega Lucio Mariani, « Vengono qui per non sentirsi isolati, ma il pomeriggio siamo chiusi perché non c'è nessuno in giro».

Cristiano Pietropaolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA