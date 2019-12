I RIFIUTI

ASCOLI Scatterà dal prossimo 2 gennaio la corsa al kit per la raccolta differenziata per circa 20.000 famiglie ascolane. Dopo il benestare del consiglio comunale arrivato proprio nelle ultime ore, parte l'operazione di distribuzione gratuita dei kit per il conferimento dei rifiuti ormai esteso a tutta la città con il sistema del porta a porta. I cittadini, quindi, saranno chiamati, dall'inizio del nuovo anno, a ritirare la dotazione dei sacchetti per umido, secco, carta e plastica, differenziati con i soliti colori utilizzati finora. Ed è in corso, da parte di Ecoinnova, società incaricata di gestire il servizio, l'attività organizzativa per predisporre il centro di distribuzione per accogliere gli utenti e assisterli nelle operazioni di ritiro del kit.

I kit

Il materiale che verrà consegnato, sarà modulato per essere utilizzabile per un anno, considerando un numero di sacchetti per ciascuna tipologia leggermente superiore al totale di giorni di conferimento di quel tipo. Considerando che, ovviamente, chi ha ancora sacchetti residui del 2019 potrà continuare ad usarli. Al momento del ritiro del materiale, inoltre, i cittadini potranno chiedere ulteriori informazioni agli addetti. Chi non saprà gestire i sacchetti forniti sprecandoli o usandoli impropriamente, rimanendo a secco prima della fine di dicembre 2020, dovrà poi arrangiarsi fino all'inizio dell'anno successivo. Questo per evitare l'utilizzo non corretto delle buste, magari conferendole anche quando sono semivuote o facendone anche usi diversi rispetto al conferimento dei rifiuti. Ed è quello che, in pratica, è già successo a diversi utenti nel 2018 e nel 2019, con i sacchetti che sono finiti prima della fine dell'anno. Inizierà a breve, dunque, anche per il 2020, la processione per dotarsi dei sacchetti gratuitamente, secondo modalità e orari prestabiliti, finalizzata anche a cercare di incrementare ulteriormente, dopo i risultati molto importanti raggiunti negli ultimi mesi, la percentuale di raccolta differenziata che ha quasi toccato il 70%.

Le modalità

Subito dopo l'ok del consiglio comunale, Ecoinnova ha dato il via alla fase organizzativa e ha definito tempi e modalità per la distribuzione gratis del materiale per il conferimento dei rifiuti a tutte le utenze domestiche. Tutti gli utenti, uno per ogni nucleo familiare, potranno ritirare il materiale comunicando il proprio nominativo agli addetti di Ecoinnova (con riscontro sugli elenchi preposti) e presentando l'ultima bolletta dei rifiuti. Nei prossimi giorni partirà la campagna informativa con gli orari di apertura. Dal 2 gennaio e fino ai primi giorni di febbraio sarà possibile ritirare il kit.

L'elenco

Chiaramente, essendo tutti i nominativi registrati in un apposito elenco, si controllerà la presenza della persona che andrà a ritirare i sacchetti in un determinato nucleo familiare e, quindi, non sarà concesso il ritiro del materiale, in momenti diversi, a due persone della stessa famiglia. Inoltre, il consiglio è quello di non attendere fino agli ultimi giorni disponibili per il ritiro al fine di evitare un sovraffollamento a ridosso della scadenza mettendo in difficoltà gli operatori addetti alla consegna della fornitura. I kit potranno essere ritirati nel nuovo centro di distribuzione aperto in via Copernico 20 (tra la ferramenta Fenati e la ditta Colorain), vicino al centro di via Calzecchi Onesti, sempre a Castagneti, che attualmente è inutilizzabile per lavori in corso.

Luca Marcolini

