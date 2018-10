CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I RIFIUTI ASCOLI La raccolta differenziata così com'è soddisfa il 95,5% degli ascolani, con l'86,5% dei cittadini che chiede un inasprimento delle sanzioni per tutti coloro che abbandonano i rifiuti in strada senza rispettare le regole. E questo per ottenere una maggiore pulizia, rispetto ad ora, con discariche abusive che spuntano fuori orario in diverse zone della città. Per quel che riguarda il rapporto qualità-prezzo del servizio, invece, il 51,3% è soddisfatto mentre al 48,7% non va giù il costo ritenuto troppo alto della Tari. Ed...