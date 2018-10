CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I RIFIUTIASCOLI Inizierà dal 5 novembre la corsa al sacchetto gratuito per la raccolta differenziata. Mantenendo la promessa, Ecoinnova e Ascoli servizi comunali, su input dell'Arengo, hanno definito tempi e modalità per la distribuzione gratis del materiale per il conferimento dei rifiuti a tutte le utenze domestiche, anticipando anche i tempi rispetto al previsto mese di attesa. I cittadini potranno, dunque, usufruire di una dotazione di sacchetti senza dove pagare nulla, ben sapendo, però, che la fornitura dovrà servire per la...