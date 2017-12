CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I RICONOSCIMENTIASCOLI Applausi a scena aperta, ma anche momenti di commozione e ampio spazio alle tematiche sociali nella splendida serata al Ventidio Basso in occasione del Galà dello Sport 2017. Tanti i campioni e le società che si sono alternati sul palco: «Un'occasione per dire grazie agli sportivi ascolani e allo sport inteso come cultura ed educazione»ha commentato Castelli. «Dopo un anno di pausa forzata in seguito al teremoto ripartiamo dallo sport perché ha dato una grande mano a rialzarci« ha aggiunto l'assessore Massimiliano...