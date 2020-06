I REPARTI

ASCOLI In merito agli arretrati degli esami clinici a seguito del lockdown si mobilita anche lo Iom ascolano tramite la presidente Ludovica Teodori. L'associazione è in prima linea nella prevenzione delle patologie tumorali e dai primi di maggio si è attivata per capire come risolvere l'emergenza. La volontà dell'associazione è di istituire una borsa lavoro per un radiologo della durata di quattro mesi, grazie al rimborso previsto secondo le disposizioni del decreto ministeriale. «Abbiamo inoltre sottoscritto - dice la Teodori - un appello nazionale congiunto delle associazioni rivolto alle istituzioni e alle società scientifiche sollecitando una celere ripresa delle anticipazioni diagnostiche ed attività di screening. Sicuramente non è un situazione facile, ma la salute dei cittadini deve sempre essere messa al primo posto delle priorità di una società civile. Lo Iom chiede nuovamente alle istituzioni, delle azioni tempestive ed efficaci».

Intanto l'Area vasta 5 corre ai ripari ed ha emanato un avviso pubblico, per titoli e colloquio, preordinato alla formazione di una graduatoria per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato, di medici della disciplina di oftalmologia. Solo un paio di mesi fa, in fatti, è cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Michela Laguardia mentre martedì scadrà anche il contratto a tempo determinato di Cristina Ciabattoni. Per quanto concerne invece l'ortopedia sono stati ammessi alla selezione Marco De Pasquale e Giovanni Gualtieri. Potranno partecipare anche i candidati iscritti all'ultimo anno del relativo corso di studi: Ilaria Angelini, Carlo Cataldi, Giorgio Mastromatteo, Damiano Petaccia e Jacopo Troiano. La commissione d'esame è composta dal primario Concetto Battiato, Guido Noira e Marcella Rizzo.

Infine è stata nominata la commissione di valutazione per l'espletamento della procedura per il conferimento di un incarico quinquennale di primario di psichiatria territoriale, La commissione sarà formata da Riccardo Sabatelli, Piero Antonio Magnani e Carlo Milordini. I membri supplenti saranno Antonio Acerra, Giuseppe Piccinini e Maria Nacci. Alla commissione verrà fornito idoneo supporto amministrativo per le funzioni di verbalizzazione della procedura selettiva con un dipendente dell'Asur.

