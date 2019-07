I ragazzi fuori sede sono la maggioranza solo il 2% è straniero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI ASCOLI Sono 1.401, pari al 60% degli iscritti a tutti i corsi di laurea, gli studenti che provengono da fuori provincia (anche da altre regioni). Poi c'è un 2% anche di studenti stranieri, con i piceni (in totale 858) che rappresentano, quindi, il 38% della popolazione universitaria. Un dato importante perché testimonia come la maggioranza dei ragazzi che studiano nelle sedi universitarie ascolane sono a larga maggioranza di altre zone e, quindi, vengono a stabilirsi appositamente ad Ascoli e in provincia per completare il percorso...