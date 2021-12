I ragazzi fanno piazza pulita Raccolti i rifiuti dalla strada

L'INIZIATIVA

ASCOLI Si è svolta una nuova iniziativa del rodato servizio Ambientiamoci Insieme, nell'ambito di un progetto portato avanti da tanti giovani, chiamato Questione Natura: Ripuliamo la scuola e la città. Gli studenti dell'Iis Mazzocchi-Umberto I sono stati coinvolti in una giornata di lavoro.

La passeggiata

Ritrovo nel cortile del plesso Mazzocchi, luogo in cui si sono presentati i ragazzi delle prime classi dell'istituto e da dove si è partiti tutti insieme per un vasto giro, finalizzato ad una maxi raccolta dei rifiuti. Una passeggiata per la città, con l'obiettivo anche di offrire un esempio per gli altri, soprattutto gli adulti, che di solito sono più distratti, oppure insensibili o incuranti. I ragazzi che hanno partecipato alla missione si sono continuamente chiesti dei motivi di un tale degrado. I docenti e i volontari hanno a lungo spiegato loro che simili risultati rappresentano il frutto di troppe azioni individuali negative.

Il percorso

Gli studenti sono intervenuti dapprima a Porta Tufilla e in piazza Ventidio Basso dove i ragazzi si sono seduti sul freddo travertino per poi dedicarsi ad un minuto di silenzio e di meditazione. La marcia è proseguita poi verso il Teatro Romano e al Parco dell'Annunziata, dove sono state raccolte decine di buste di rifiuti e altrettante mascherine da terra. Al momento della merenda i ragazzi hanno ascoltato gli interventi di alcuni esperti sugli stili di vita alternativi ed ecosostenibili: Marta Emily Macrillanti di Marche a Rifiuti Zero e di Teresa Annibali che ha proposto ai giovani un laboratorio di riciclo creativo. Infine, è venuto il turno della geologa Olga Silvestri, per parlare del progetto del Parco Marino Piceno, incentrato su un'area protetta di 26 chilometri, con il coinvolgimento di sette Comuni della provincia. Una esperienza di educazione ambientale straordinaria, volta a trasmettere agli studenti l'importanza di vivere le proprie emozioni e di cercare sempre il confronto. «L'arrivederci è al prossimo appuntamento, con quella unità senza la quale il mondo non potrà essere cambiato» ha detto Roberto Cameli, presidente di Questione Natura ringraziando gli accompagnatori Veerle De Ceulaer, Emanuela Gabrielli, Diana Pulsoni e i ragazzi presenti.

Filippo Ferretti

