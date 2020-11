I quartieri si illuminano «Aumenta la sicurezza»

IL PIANO

ASCOLI Guerra al buio, nel nome della sicurezza. L'Arengo, a fronte di molteplici segnalazioni dei cittadini, decide ora di avviare un potenziamento a tappeto dell'illuminazione pubblica per garantire una maggiore visibilità, soprattutto nelle ore notturne, in quelle zone dalla città laddove la luce non appare sufficiente.

La denuncia

Un problema che diversi residenti hanno fatto presente anche negli anni precedenti, chiedendo un'integrazione dei lampioni esistenti anche per una questione di maggiore sicurezza in quelle zone ritenute critiche. «Il nostro obiettivo spiega il sindaco Fioravanti - è restituire sicurezza a tutta la città». Ed insieme all'assessore ai lavori pubblici Cardinelli il primo cittadino ha deciso di predisporre una serie di interventi mirati che, partendo già nei prossimi giorni, si svilupperà in più fasi, andando ad inserire nuovi punti luce laddove, a seguito di specifici sopralluoghi, si è ritenuto indispensabile procedere. Un'operazione che poi, a partire dal nuovo anno, sarà seguita anche dall'installazione di una nuova illuminazione monumentale su alcuni edifici di rilievo come Palazzo Arengo, Palazzo dei capitani e il Duomo e su tutti i principali ponti storici. In questo caso con l'obiettivo di una valorizzazione dell'immagine cittadina in chiave turistica. La strategia dell'amministrazione comunale, per restituire luce a quella parte della città che spesso rimane troppo avvolta nel buio, prevede interventi in serie nelle varie zone individuate come critiche, partendo in ogni caso dagli interventi ritenuti prioritari. Una scelta che trova concretezza nell'affidamento dei lavori per il posizionamento di nuovi lampioni nelle prime 7 zone individuate.

Gli interventi

Si interverrà, nello specifico, nel popolo ed esteso quartiere di Monticelli, dove certe zone sono ancora troppo buie e potenzialmente a rischio per i cittadini che transitino da soli dopo una certa ora. Si interverrà, quindi, per una questione di sicurezza oltreché di visibilità. Così come si procederà anche nella zona di Porta Cartara ad integrare l'attuale dotazione di lampioni. Altri interventi, inoltre, sono stati programmati in alcune frazioni tra cui, in questa prima fase, Castel Trosino, Brecciarolo, Vallecupa, Casamurana e Montadamo. A seguire, si avvierà un'ulteriore procedura di affidamento per integrare il sistema di illuminazione in diverse altre zone. Zone dalle quali già in passato si erano levate richieste di intervento a fronte anche del passaggio dalla vecchia e tradizionale illuminazione a quella a led, per motivi ambientali e di risparmio energetico.

Il potenziamento

In realtà, un primo intervento di potenziamento dell'illuminazione pubblica è stato già avviato all'inizio dello scorso mese di ottobre in viale Treviri, a Porta Romana.

Luca Marcolini

