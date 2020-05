I nidi protestano sul web contro il Decreto Rilancio

LA MANIFESTAZIONE

ASCOLI La protesta dei gestori degli asili nido privati corre sul web e si affida alla visibilità dei social network. EduChiAmo è una manifestazione di carattere nazionale alla quale aderiscono anche i nidi della nostra città. Oggi, alle ore 15, sulla pagina facebook del comitato nazionale Educhiamo, gestori e genitori sono invitati a postare una foto che li ritrae, muniti di mascherine e guanti, tenendo in mano una bambola e un cartello con su scritto il proprio messaggio.

L'obiettivo della protesta è spingere il governo a compiere un passo indietro. I gestori degli asili nido privati evidenziano che il recentissimo Decreto Rilancio, oltre a non contenere alcun piano di riapertura, non prevede la proroga della cassa integrazione per i lavoratori di questo delicato settore. Il Decreto Rilancio ha sancito l'utilizzo di 13 settimane di cassa fino al 31 agosto, il che significa per le strutture chiuse da fine febbraio la copertura fino a tutto maggio. I mesi successivi saranno a carico delle imprese, già martoriate da una lunga inattività e per le quali non è prevista la riapertura. «Il Governo si è dimenticato che esistono 150.000 bambini che frequentano gli asili nido privati in Italia - sottolineano gli organizzatori della manifestazione - le cui strutture coprono il 65% del territorio nazionale, offrendo un servizio privato educativo e sociale di valenza pubblica. Questi bambini sono ignorati nei pensieri e nelle azioni dei governanti dall'inizio del lockdown».

Ad Ascoli operano otto asili nido. Di questi, quattro sono totalmente privati e tre privati convenzionati. In sostanza, i nidi privati coprono il 50% delle richieste delle famiglie ascolane ed oltre l'80% del fabbisogno complessivo sul territorio comunale. Oggi, dunque, anche i nidi ascolani faranno sentire la propria voce.

