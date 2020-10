I licenziamenti sotto l'albero

L'ALLARME

ASCOLI Cgil, Cisl e Uil mettono in campo le loro proposte per un nuovo modello di sviluppo che coniughi lavoro e diritti delle persone, innovazione e territorio, coesione e sostenibilità in vista della nuova legislatura regionale che partirà a breve. Per la segretaria provinciale della Cgil Barbara Nicolai « c'è bisogno di un modello di sviluppo del territorio che parli anche dei diritti, innovazione e sostenibilità. Da tempo ci sono redditi bassi con tassi di disoccupazione alti, mentre l'ultima questione è la mancata intesa della proroga della mobilità dell'Area di crisi complessa».

Gli investimenti

«Questo territorio deve diventare appetibile e la Regione deve avere maggiore attenzione perché nuovi investimenti significano sviluppo e migliore qualità della vita. E' un territorio dove le tipologie di lavoro e la professionalità non hanno fatto il salto di qualità e i dati sui redditi e sull'applicazione di quello che è lavoro grigio come il part-time, impoveriscono tutto quanto. Non c'è investimento o strategia se non si parte dall'applicazione dei contratti nazionali e lo sviluppo deve puntare sulla qualità e non sulla quantità. Sulle politiche sanitarie «la pandemia ha evidenziato delle carenze: se non si parte dalle urgenze di questa realtà non si riuscirà a declinare una strategia di un intero territorio» conclude. Antonio Angelini della Cisl ricorda che « prima che si insedi la giunta regionale volevamo sottolineare che questo territorio è in difficoltà e ha bisogno di un riequilibrio. Ci sono problemi da parte di chi è in cassa integrazione e non riesce a percepire l'indennità con le aziende che sono senza soldi: a dicembre c'è il rischio che molti lavoratori possano perdere il posto. Anche il Piceno deve rientrare nelle zone che possano beneficiare della de contribuzione al 30%» spiega. Per il segretario provinciale della Uil Giuseppe Pacetti «c'è bisogno della zona economica speciale per le aree interne perché è una soluzione duratura che può dare occasioni di lavoro. La montagna e la collina possono diventare attività lavorative grazie alle terre abbandonate e dare reddito ma serve un cambio di mentalità» dice Pacetti. « Non c'è stata nessuna politica per la valorizzazione dei parchi e le strade interne sono messe molto male. La Salaria è diventata una favola perché ancora non si riesce ad ammodernarla mentre le altre Regioni vanno avanti» prosegue.

La mobilità attiva

« I famosi 10 milioni per la mobilità attiva devono essere investiti dove sono prodotti ma finché c'è l'Asur questi fondi andranno a coprire i debiti di altre zone. La Carbon è ancora una ferita grave che ancora non trova la soluzione: questo tema deve trovare un compimento per il bene della città». Infine c'è il problema demografico grande per il nostro territorio. «Dai dati Istat Ascoli e Vallata hanno il rating più basso della regione nella fascia 0-16 anni» aggiunge Maria Teresa Ferretti, segretaria provinciale Cisl « Dobbiamo migliorare le politiche attive nei confronti dei giovani e riqualificare strutture come il centro per l'impiego. Pensiamo che l'apertura all'apprendistato di primo livello sia importante e lo stanno sperimentando alcune scuole del territorio come l'Ipsia. Bisogna dare agevolazioni alle famiglie e aiutarle realmente».

