«I lavori solo sulla corsia d'emergenza» Appello dei sindaci dopo il dissequestro

I DISAGI

SAN BENEDETTO Si sono riuniti ieri mattina in municipio i sindaci dell'Ambito Territoriale 21, l'assessore comunale ai lavori pubblici di Martinsicuro, il comandante della polizia locale e il responsabile della Protezione civile , convocati dal sindaco Pasqualino Piunti in qualità di Presidente del comitato dei sindaci dell'Ambito territoriale 21 composto dai primi cittadini di Acquaviva Picena, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo Montalto delle Marche, Montefiore dell'Aso, Monpetrandone, Ripatransone e San Benedetto del Tronto per determinare le azioni comuni al fine di risolvere la difficile situazione che sta seriamente compromettendo la viabilità dell' A14. I sindaci hanno deciso di sollecitare la Società Autostrade ad iniziare, se non già iniziati, i lavori dopo il dissequestro avvenuto da parte della Procura di Avellino e chiedono, oltre ai tempi certi, la possibilità che questi interessino solo la corsia di emergenza (oggetto del sequestro da parte della Procura) consentendo la circolazione in entrambe le corsie di marcia al fine di evitare gli enormi disagi fino ad ora creati e che hanno coinvolto non solo i turisti, ma tutti quelle persone che o per lavoro o per motivi di salute devono percorrere tale tratto di autostrada. «I gravissimi disagi nel tratto dell'A14 a sud della regione sono solo una parte, sia pure non secondaria, di una delle maggiori criticità delle province del sud delle Marche: la carenza di infrastrutture, a cominciare da quelle viarie, che ci impone di intervenire con concretezza e tempi rapidi». Così il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, commenta i disagi generati dopo il sequestro delle barriere di sicurezza bordo-ponte' installate sui viadotti autostradali nel tratto Pedaso-Grottammare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA