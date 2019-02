CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I LAVORIASCOLI Troppe auto col permesso e meno posti a disposizione: per i residenti del centro, a partire da oggi, i prossimi si preannunciano davvero come 4 mesi di fuoco. Lo scenario è quello di almeno una novantina di posti in meno fino a giugno, per esigenze improrogabili di cantieri e per disposizioni tese a favorire il ricambio ed esigenze di servizio, sembrano mettere in difficoltà i residenti del centro storico. Un centro storico che, come già evidenziato in passato, perde residenti ma non le auto con una media di un permesso ogni...