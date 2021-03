E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che oggi, dalle 10.30 alle 18.30, eseguirà un importante intervento di manutenzione e ammodernamento della rete elettrica nel centro urbano di Ascoli. Saranno installati in una cabina di trasformazione, nei pressi di corso Trento e Trieste, nuovi scomparti motorizzati e apparecchiature di ultima generazione che consentiranno di effettuare un monitoraggio costante della rete e intervenire da remoto in caso di guasto. L'intervento, finalizzato ad aumentare la reattività e la resilienza della rete anche in occasione di eventi atmosferici assai rilevanti, dovrà svolgersi per ragioni di sicurezza in orario giornaliero e richiederà un'interruzione temporanea del servizio, nella giornata di oggi, dalle 10.30 alle 18.30. I clienti sono stati informati attraverso l'affissione di volantini nelle aree interessate dai lavori. Le zone interessate: via dei Sabini, via della Tribù Fabia, corso Mazzini, rua del Picchio, corso Trento e Trieste, largo Crivelli, via delle Canterine, via Ruffini, via Lungotronto Bartolomei, rua della Lupa, via Goldoni, via Crispi, via dei Legnaiuoli, via del Cappone, rua del Profeta, rua Nardini e via Pompei.

