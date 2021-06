I gestori dei musei civici, Integra e Il Picchio, in accordo con il direttore delle collezioni civiche Stefano Papetti, organizzano delle attività didattiche dal titolo Viaggia nel tempo con Ascoli Musei che si svolgeranno ogni sabato dalle 9 alle 12 a partire da domani. L'iniziativa, rivolta ai bambini dai 5 agli 11 anni, è tesa alla scoperta delle mostre temporanee della città. Si partirà dall'Ufficio informazioni turistiche in piazza Arringo per recarsi nei luoghi interessati attraverso uno spostamento a piedi. Il percorso sarà immaginato come un viaggio nel tempo dal XV al XXI secolo: dagli antichi codici della biblioteca personale di San Giacomo della Marca in prestito dal museo civico di Monteprandone (gli appuntamenti di domani e del 26 giugno), passando per gli stemmi nobiliari affrescati nel Forte Malatesta (3 e 10 luglio), per terminare con le straordinarie opere della mostra La ricerca della Bellezza della Collezione Cavallini Sgarbi (17 e 24 luglio) e con la Mostra d'arte: Un posto come un altro dove appendere il cappello alla galleria d'arte contemporanea Licini (31 luglio e del 7 agosto). Info e prenotazioni: 0736 298213 oppure 333 3276129.

© RIPRODUZIONE RISERVATA