LE ESEQUIE

OFFIDA Tutta Offida si è stretta attorno alla bara di Giovanni Stipa, il 64enne offidano che il Covid 19 ha prematuramente tolto all'affetto dei suoi cari dopo lunga malattia e ricoveri negli ospedali di Fermo e Pesaro. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa della Collegiata e moltissime persone, non potendo entrare a causa delle norme anti virus, hanno seguito il rito funebre dal sagrato e dalla piazza antistante. Oltre ai parenti e ai cittadini, erano numerosissimi gli amici, tra questi anche il sindaco Luigi Massa e l'assessore regionale Guido Castelli. La messa è stata celebrata dal parroco Padre Sebastian Dias che, nel corso dell'omelia, ha messo in luce le grandi doti di amicizia che Giovanni possedeva. Per questo era fortemente amato da tutti, e per tutti era Johnny Il bambino coraggioso. E' una figura impossibile da dimenticare, è stato rimarcato. Prima di dedicarsi alla professione di imbianchino ha gestito il rinomato Caffè del Corso dove si poteva assistere a scenette di sapore teatrale con esilaranti gag. Un vero istrione in coppia con il suo amico Geppetto. Chi non ricorda le arrampicate sugli alberi e i giochi di acrobazia. Importante anche le sfilate di moda che organizzava nel suo locale divenuto spassoso luogo di ritrovo. Tanti i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti sui social. «In questo momento solo tristezza e immenso dolore. Ci mancherai. Ci mancherai tanto» scrive l'amico ed ex sindaco Lucio D'Angelo.

n. s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA