I fondi del Pnrr per creare un asilo in via Ferri

I LAVORI

SAN BENEDETTO Lavori nelle scuole per reperire spazi mentre alcune classi della Caselli potrebbero essere trasferite alla Sacconi San Benedetto Reperire aule per i ragazzi con sostegno attraverso lavori di adeguamento funzionale, per la prevenzione da Covid, da eseguire nelle scuole Caselli, Spalvieri e Cappelli, in attesa di terminare l'ampliamento della Marchegiani e l'adeguamento sismico della Caselli. In quest'ultimo caso ci potrebbe essere un passaggio di testimone tra gli studenti della scuola di via Ferri con quelli della scuola di via Moretti nell'occupazione delle aule in via Pizzi.

Entro l'estate verrà terminato l'ampliamento del plesso Marchegiani al Paese alto dove verranno realizzate aule per la scuola dell'infanzia e materna con sistemazione dei bagni, mentre si è ancora in attesa dei fondi per realizzare la ventilazione meccanica. Altro grande intervento quello che interesserà la scuola Caselli, meglio nota come scuola Moretti, dove si andrà a realizzare un adeguamento sismico. Nelle scorse settimane è stato approvato il progetto definitivo e ora si dovrà attendere il parere della Soprintendenza vista la storicità dell'edificio. Un intervento importante per un costo complessivo di 1,3milioni di euro di cui 980mila euro reperiti attraverso il Pnrr. Entro l'anno è atteso l'appalto e il cantiere potrebbe partire prima della fine del 2022. Ci saranno trasferimenti delle classi? Nel caso ci sarebbero a disposizione le aule della Sacconi in via Pizzi, che attualmente sono occupate dagli studenti della scuola Ferri ma che verranno liberate a fine anno scolastico. Altro intervento atteso, che verrà finanziato con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, riguarda la realizzazione del nido nel plesso di via Ferri per 770mila euro.

Nei giorni scorsi è stata emessa la determina 1.848 al fine di attestare un aumento delle spese per l'adeguamento di alcune classi nelle scuole Spalvieri, Caselli e Cappella. La spesa è passata dai 25mila previsti inizialmente a 28.993 euro. Infatti già un anno fa per reperire maggiore spazio per la prevenzione al Covid erano stati occupati dei laboratori, in questo modo però erano rimasti senza aule i ragazzi che ricevono il sostegno. Da qui la necessità di reperire spazi. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Santamaria srl di Rapagnano.

Alessandra Clementi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA