I DISAGIASCOLI Pulizia e igienizzazione adeguata degli ambienti scolastici e la soluzione del problema infiltrazioni che impediscono l'uso della palestra. E' questo l'appello dei genitori dei bimbi che frequentano la scuola elementare Falcone-Borsellino in via Zeppelle. Un caso, quello della sede scolastica a Campo Parignano che, a fronte di uno stato di fatto di certo non ottimale, si è tradotto anche in una richiesta di duplice intervento alla dirigenza scolastica e al Comune per risolvere rispettivamente la questione delle condizioni...