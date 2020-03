I DISAGI

ASCOLI Nonni, da sempre figure fondamentali nelle famiglie, con le scuole diventano una vera e propria salvezza. Tante le mamme e i papà del Piceno che, per far fronte alla decisione del governo di chiudere tutte le scuole e gli atenei fino a metà marzo per gli effetti del Coronavirus, possono contare sull'aiuto dei loro genitori nell'accudire i propri figli. Come Flavia di Ascoli, mamma di Tommaso di sette anni che in questi giorni, nonostante un po' di difficoltà gestionali, cerca di trovare il lato positivo. Ovvero condividere più tempo con il proprio figlio, lontano dai ritmi frenetici quotidiani dettati dalla scuola e attività sportive.

Il tempo da condividere

«In questi giorni di chiusura delle scuole spiega Flavia - trovo tanto sollievo nella presenza delle nonne, senza le quali sarebbe tutto molto più difficile. Lavorando nell'ambito della comunicazione digitale e della facilitazione dove diversi eventi sono stati annullati o rimandati a causa delle ordinanze più o meno restrittive adottate nelle diverse Regioni. Riesco a svolgere il mio lavoro benissimo anche da remoto, anche se la presenza di un bimbo in casa non rende le cose sempre facili. Sebbene io possa godere della disponibilità delle nonne in determinati giorni non abuso del loro aiuto e non sempre possono darmelo. Per questo mio Tommaso sta spesso con me ed essendo figlio unico spesso richiede la mia presenza per giocare. Devo dire che un lato positivo in tutto questo c'è. Di solito durante la settimana lavorativa non ho molto tempo per stare in casa con Tommaso, anche se il mio impegno come mamma non viene mai meno perché credo in un certo tipo di genitorialità, ma in questi giorni di isolamento forzato passiamo molto tempo insieme in totale tranquillità, lontani dalla velocità e dalla schizofrenia della routine che rende tutti più nervosi e stressati». Nonne ancora di salvezza anche per Cinzia di Acquaviva, mamma di Matteo e Giorgio.

Madri e suocere

«Lavorando in una concessionaria auto in Riviera, con la partita Iva non è semplice prendere dei giorni di ferie. Fortunatamente posso contare sull'aiuto di mia madre e mia suocera, e quando loro non riescono è mio marito a prendersi qualche giorno di ferie lavorando come dipendente in un'azienda. Cerchiamo di organizzarci giornalmente senza farci prendere dal panico». E poi ci sono mamme che possono contare sull'aiuto di altre mamme come Sara di Monsampolo con due bambine di tre e sei anni. «Sono una consulente marketing dice - e questo mi permette di gestirmi il carico di lavoro e gli appuntamenti nelle aziende con cui collaboro, ma con poco tempo di anticipo è impossibile qualsiasi organizzazione».

Le ansie

«Siamo in emergenza, va bene, ma gli amministratori e i politici hanno emanato le ordinanze sempre alle 19 e questo aggiunge ansia alla paura che già viviamo quotidianamente. Per fortuna, l'unione fa la forza, soprattutto in questo clima di angoscia totale e di notizie frammentate o peggio false. Noi genitori ci siamo organizzati per supportarci e aiutarci, dal punto di vista psicologico ma anche organizzativo e cerchiamo di darci una mano anche per la gestione delle attività extrascolastiche come il pattinaggio: chi può accompagna i bimbi dei genitori che non riescono e in qualche modo manteniamo un po' di normalità».

Luigina Pezzoli

