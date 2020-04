I DISAGI

ASCOLI L'obbligo è evitare gli assembramenti ma non tutti ieri sono riusciti a mantenere il distanziamento sociale fuori dai supermercati per gli acquisti in previsione della Pasqua. In molti si sono messi in coda per fare la spesa in vista del ponte festivo e fuori dai supermercati si sono formate lunghe file. Qualche lamentela è scaturita nelle località confinanti con il capoluogo come a Folignano. «Siamo costretti a fare la fila perchè non possiamo andare a fare la spesa negli esercizi commerciali di Ascoli, distanti solo pochissime centinaia di metri» dice Filippo Tranquilli. Ma ieri ci sono state lunghe code (anche di un'ora) nei supermercati ascolani. Molti esercizi hanno quindi optato per l'orario continuato.

« In base alle nuove regole facciamo entrare solo poche persone alla volta e molto dipende dal tipo di afflusso nei determinati momenti della giornata» dice Roberto Panfini direttore del supermercato Conad di Via Mari.« Il problema principale è che c'è ancora qualcuno che non vuole indossare la mascherina, anche se gliela offriamo noi, ma che non accetta: è capitato seppure poche volte, ma si tratta di assoluta mancanza di rispetto delle regole. Noi, però, non possiamo mandarli via perché non c'è un'ordinanza che obbliga l'uso della mascherina, ci affidiamo al buon senso di ognuno» spiega Panfini. «La stragrande maggioranza rispetta rigorosamente le regole e noi le ricordiamo sempre. Nel nostro locale gli assembramenti sono più difficili perché il locale è abbastanza grande. Questa sicuramente è una Pasqua molto diversa dalle altre anche per quanto riguarda gli incassi, ma credo che, a causa della situazione che stiamo vivendo, siano più avvantaggiati i piccoli negozi nelle vicinanze dei condomini e dei palazzi, visto che molti vogliono evitare di incorrere in multe recandosi a fare la spesa più distanti da casa propria».

«Da quando è iniziata l'epidemia i primi giorni sono stati più complicati soprattutto per le abitudini stravolte dei consumatori» afferma Francesco Celani del SuperCoal di Via Fabio Filzi, «Con le festività ci sono più acquisti e più assembramenti fuori dal negozio anche perchè ci si sofferma di più dentro. Devo dire che all'inizio c'è stato qualche piccolo screzio ma prevale lo spirito civico; tutti sono in fila ordinatamente ed educatamente con la mascherina. Ringrazio ancora il sindaco che ci ha donato le mascherine e adesso le abbiamo anche per la vendita». «Non abbiamo trovato molte difficoltà durante queste giornate e il cliente ha capito che deve fare la fila fuori per non farla dentro, ai banchi e alle casse. Ci siamo anche attrezzati per fare consegne a domicilio mettendoci a disposizione cercando di sopperire le richieste dando anche la possibilità ai nostri clienti di fare la spesa online attraverso il nostro sito».

