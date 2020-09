I detenuti del carcere di Marino diventano cuochi

IL PROGETTO

ASCOLI Nasce il progetto Cuochi si nasce..o si diventa? Percorso formativo per la cucina con forno, iniziativa promossa dalla Caritas insieme alla Cooperativa Ama Aquilone e realizzata grazie alla Fondazione Carisap. Con questo progetto si vuole sostenere 12 persone detenute nel carcere di Ascoli prevede 72 ore divise tra teoria e pratica per trasferire competenze tecniche precise sul tema della cucina con il forno. Il progetto ha permesso di dotare la cucina del carcere di forno, impastatrice, tritaverdure multifunzione e lavastoviglie. Don Alessio Cavezzi, direttore della Caritas Diocesana spiega che « Ci si vuole impegnare a lavorare in un vuoto di affettività che i detenuti cercano di colmare: la cucina può servire a questo scopo. Il cibo oltre ad assolvere una necessità primaria aiuta a creare un sentimento di vicinanza» spiega « Diamo la possibilità di istruirsi su varie tecniche con un attestato finale di partecipazione. Si vuole stimolare anche il rapporto tra i detenuti creando sodalizio e spirito di socialità».

«Questo corso è importante per noi perché, nonostante le disposizione dell'ordinamento penitenziario sia rivolto sempre verso l'attività rieducativa, ci si scontra con la carenza di fondi ed quindi è importante la collaborazione con l'ambito territoriale» spiega la direttrice del carcere di Ascoli Eleonora Consoli, « In questo modo rimettiamo a posto anche i locali della cucina per dare nuova vita a questa stanza che è molto importante per tutta la struttura. Fare un corso consente di acquisire nuove competenze sia per chi lavora già in cucina e per chi farà quest'esperienza per la prima volta» spiega « Verranno coinvolte tutte le figure professionali all'interno del carcere compresa la Polizia Penitenziaria».

Il presidente della Fondazione Carisap Angelo Galeati sottolinea che « La Fondazione deve fare aderire ad operazioni di questo genere. Spesso mancano le progettualità ma è importante dare maggior assistenza agli ultimi. Ben venga che in futuro ci siano operazioni di questo tipo e penso siano elementi imprescindibili per tutta la società».

cri. pie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA