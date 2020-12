I Dem furiosi: «Un fatto grave privatizzare le biblioteche»

LA POLEMICA

ASCOLI «È grave che l'amministrazione comunale, in piena coerenza con le proprie ideologie, decida di privatizzare uno dei servizi culturali più importanti: quello bibliotecario». Il Partito democratico ascolano, attraverso i consiglieri Ameli, Frenquellucci e Procaccini attacca duramente la giunta Fioravanti. «Pian piano, Castelli prima e Fioravanti ora, hanno effettuato e continuano ad effettuare scelte ideologiche su servizi importanti per la città: dagli asili, alle mense, passando per l'illuminazione e i rifiuti ed ora alle biblioteche e messi comunali. Siamo convinti che la gestione del cuore di servizi attinenti ai fondamentali diritti della persona come salute e cultura, debba restare in mano pubblica. Al contrario, così facendo si stanno affidando tutti i servizi strategici alle solite agenzie interinali, privati e cooperative che spesso poco hanno a che fare con i valori della cooperazione.

L'accusa

I Dem accusano: «Si cambia paradigma, passando da un ente pubblico che promuove la propria ricchezza culturale accumulata nel tempo ad un'istituzione che vende quello stesso patrimonio a soggetti non ben identificati. Ci appelliamo alla professoressa Ferretti e a tutti i consiglieri comunali liberi - chiosano Ameli, Frenquellucci e Procaccini - affinché esprimano un loro libero dissenso da scelte sbagliate e dannose che hanno ben poco di economicità ma molto di ideologia politica con il concreto rischio di minori tutele lavorative per i soggetti che saranno impiegati. C'è bisogno di sostenere il sapere e la cultura attraverso la salvaguardia delle biblioteche. Non è possibile che ciò sfoci in meri profitti per i privati. In questi anni di digitalizzazione sfrenata, le biblioteche ed i servizi connessi risultano sempre più strategici e dal grande valore sociale soprattutto per le nuove generazioni. Ci aspettiamo un dietrofront da parte dell'amministrazione comunale. Ci appelliamo a tutte le persone libere affinché possano unirsi a noi nella denuncia di tali scelte che appaiono inaccettabili e che non fanno altro che limitare lo scambio e la circolazione delle libere idee».

