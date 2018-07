I dardi sono rossoverdi Brocca d'oro a Capponi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

GLI ARCIERIASCOLI. Il Palio degli Arcieri va al sestiere di Sant'Emidio: i Robin Hood rossoverdi concedono il bis dopo la vittoria dello scorso anno superando Porta Maggiore in uno spareggio al cardiopalmo (52 a 51 dopo che la gara era finita sul 45 pari). Giuseppe Capponi, Luigi Sacripanti e Roberto Canala regalano la sesta Freccia d'Oro al Grifone in uno Squarcia gremito. Per Sant'Emidio si tratta della quarta vittoria di squadra negli ultimi sei anni. Sul podio la Piazzarola (43), seguita da Porta Tufilla (41), Porta Romana (34) e Porta...