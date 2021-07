Ad Arquata del Tronto torna la Settimana dello Sport organizzata dall' A.S.D. Asterix, evento ludico-sportivo per bambini. I piccoli atleti potranno praticare del sano e divertente sport all'aperto come calcio, basket, tennis, volley, bici e pattinaggio e imparare anche materie scolastiche come musica e inglese. Da oggi al 17 Luglio, dalle ore 15.30 alle 19 i bambini potranno tornare a divertirsi tutti insieme per una settimana all'insegna della salute e dello svago.

«Siamo contenti di riproporre, a due anni di distanza dalla Festa dello sport , una manifestazione sportiva per tutti i bambini del territorio arquatano - afferma il fondatore professor Riccardo Spurio - Mi lega ad Arquata , quattro anni d' insegnamento e tantissime esperienze vissute durante il sisma che non potrò mai dimenticare. Il mio intento è soprattutto quello di aiutare con queste iniziative a far ripartire il tessuto sociale di cui il territorio ha molto bisogno. La nostra missione è quella di far crescere i bambini e farli diventare degli adulti sani, sportivi e rispettosi della società civile». «Siamo lieti di ospitare la settimana dello sport qui a casa nostra. Per ritornare alla normalità abbiamo bisogno di queste iniziative» dichiara l'assessore allo sport Sandro Onesti .

