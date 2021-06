Dal 10 giugno al 26 agosto, nello spazio antistante la chiesa della Santissima Annunziata, ogni giovedì dalle 19 alle 20 si svolgerà l'iniziativa Summer Yoga.

Si tratta di lezioni gratuite di yoga, della durata di un'ora, tenute dall'insegnante Eugenia Brega finalizzate a promuovere stili di vita corretti ed a praticare il movimento con continuità.

La Cooperativa DLM ha avviato nel 2018 il progetto Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno, al cui interno è prevista l'iniziativa Summer Yoga, che ha permesso circa 1000 persone di praticare yoga, con lezioni che si sono tenute nel territorio dei comuni di Ascoli Piceno, Folignano, Martinsicuro, Monsampolo del Tronto, Grottammare e San Benedetto del Tronto.

Già nel 2019 e 2020 Summer Yoga è stato realizzato ad Ascoli, sempre nello antistante la chiesa della Santissima Annunziata, l'iniziativa ha avuto successo con centinaia di persone che hanno partecipato alle varie lezioni. Per il 2021 il progetto viene realizzata grazie al contributo di Bim Tronto, Qualis Lab ed al patrocinio del Comune di Ascoli. Summer Yoga, per il 2021, trattandosi di una iniziativa provinciale coordinata, andrà avanti per tutta l'estate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA