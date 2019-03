CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I CONTROLLI ASCOLI Le frazioni utilizzate come pattumiera della città. Una pattumiera, tra l'altro, abusiva e per di più alla luce del sole, senza vergogna e senza ritegno. Strade che in alcuni punti diventano discariche abusive a cielo aperto, con materiale di tutti i tipi, alla faccia dell'impegno di migliaia di cittadini per il rispetto e il successo della raccolta differenziata. Ma adesso Ecoinnova e i suoi operatori, con la collaborazione anche dei vigili urbani, hanno deciso di dichiarare guerra in maniera incisiva a questi vandali...