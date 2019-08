CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I CONTROLLIASCOLI Dopo che alcune piccole discariche, un tempo debellate, sono tornate a fare bella mostra di sè in alcune zone della città (nella zona industriale ma non solo), si torna a parlare di fototrappole che hanno il ruolo di combattere l'abbandono indiscriminato dei rifiuti nei luoghi sensibili, con l'obiettivo di prevenire azioni di smaltimento illegale sul territorio, come purtroppo accade troppo spesso nel territorio comunale. Le multe ai trasgressori vengono comminate dalla polizia municipale, in collaborazione con Ascoli...