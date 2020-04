I CONTROLLI

ASCOLI C'è stato anche chi, tramite social, aveva dato appuntamento ai concittadini per trascorrere il 25 Aprile alla Cartiera papale sulle sponde del torrente Castellano. Ma il suo post, che aveva ricevuto il consenso di una sessantina di persone è finito nella rete dei controlli degli agenti di polizia. A questo punto, l'autore è stato convocato in questura ed è stato invitato a rimuovere il post per evitare

I posti di blocco

Ieri mattina all'ingresso della strada che conduce alla Cartiera papale c'era un blindato della polizia a sbarrare la strada ai malintenzionati. Così come era stato annunciato, la giornata di ieri è stata caratterizzata da controlli serrati in tutto il Piceno. Sorvegliato speciale Colle San Marco, tradizionale meta degli ascolani per il 25 Aprile. «I movimenti sono stati molto limitati - dice il questore di Ascoli, Paolo Pomponio - e ancora una volta i cittadini hanno dato prova di grande rispetto per le regole. Gli agenti impegnati hanno svolto un gran lavoro tanto che via radio ho ringraziato tutte le pattuglie per il servizio che hanno garantito».

Le sanzioni

Ad Ascoli un cinquantenne è stato multato poichè, ai poliziotti si è giustificando dicendo che stava andando a fare la spesa. Motivo alquanto improbabile, dal momento che tutte le attività commerciali erano chiuse e quindi è stato sanzionato. Stessa sorte è toccata a un ciclista fermato a passeggio sul lungomare di San Benedetto e a quello che ha detto di essere andato a mangiare fuori. I controlli effettuati solo dagli agenti della polizia di Stato su tutto il Piceno sono stati più di mille con circa una ventina di sanzioni. Soddisfazione in tal senso è stata espressa anche dal Prefetto di Ascoli, Rita Stentella che ha voluto rimarcare il comportamento dei cittadini: «Dopo due mesi chiusi in casa, mi rendo conto che sia dura da sopportare - ha commentato - ma i cittadini sono stati disciplinati, forsse perchè cominciano ad intravedere il traguardo. Ma quello che ci aspetta sarà un periodo complicato da gestire. Dovremo cambiare il nostro stile di vita e fare molta attenzione nel garantire il distanziamento sociale».

Luigi Miozzi

