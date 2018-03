I contratti precari tra le prime cause degli infortuni delle lavoratrici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REPORT ASCOLI Addette alla cassa o all'ortofrutta, sono i cosiddetti lavori ripetitivi che fanno salire il numero di donne che riscontrano malattie professionali. Patologie che troppo spesso non denunciate per paura di perdere il posto di lavoro. E' quanto denuncia Luana Agostini segretario provinciale Filcams, settore Commercio, Turismo e Terziario della Cgil Ascoli: «Si tratta di lavoratrici che tutti i giorni per ore fanno gli stessi movimenti, come se operassero all'interno di un catena di montaggio, come ad esempio sollevare cassette...