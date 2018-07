I conti in tasca alla Provincia Spesa in crescita per il sisma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DOSSIERASCOLI Tutti i pagamenti in vetrina, sotto la lente d'ingrandimento di un apposito sistema governativo che spulcia ufficialmente nelle tasche delle pubbliche amministrazioni. Tutte le somme pagate che finiscono sotto gli occhi del cittadino, senza alcuna eccezione e, quindi, anche per quel che riguarda gli enti locali del Piceno. Nel nome della trasparenza, affiorano alla luce del sole tutte le somme pagate per le varie spese amministrative, dalle utenze agli stipendi, dalle manutenzioni alle consulenze. Un viaggio che anche per...