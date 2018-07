I conti in tasca al Comune Le famiglie in emergenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REPORTASCOLI Come ha speso i soldi, l'Arengo, in questo primo semestre del 2018? Quali sono stati i pagamenti effettuati tra bollette, servizi, consulenze, indennità, strutture, sostegno alle famiglie in difficoltà e altro ancora? Proviamo a fare i conti in tasca all'ente comunale mettendo in vetrina i soldi sborsati in questo primo semestre dell'anno in corso, anche in rapporto al 2017, attraverso il sito governativo appositamente creato per portare alla luce del sole tutte le voci di spesa delle amministrazioni pubbliche. Tra queste,...