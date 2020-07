ASCOLI I comitati AttivaMarche e Obiettivo Salute Piceno aderiscono alla neonata lista civica Movimento per le Marche che sostiene la candidatura a governatore di Francesco Acquaroli. « Da due anni insieme a tanti cittadini abbiamo voluto metterci di traverso contro l'ospedale unico non per un fatto personale ma per tante questioni» spiega Masha Parisciani di Obiettivo Salute Piceno « Il Covid ha dimostrato che il fatto di avere due nosocomi ci ha salvato, con la diversificazione dell'assistenza e i percorsi che hanno evitato che la pandemia dilagasse. Il piano dell'ospedale unico è stata rimesso nel cassetto, il che dimostra che chi ha fatto queste scelte non ascolta il territorio» dice Parisciani, «Vogliamo portare autonomia territoriale perché chi gestisce la sanità provinciale conosce i bisogni e ha le risorse adeguate e si rapporta con le associazioni e i sindaci, che devono partecipare alle scelte» Giacomo Manni di AttivaMarche aggiunge che « Il Movimento per le Marche è una lista civica nata per combattere la malapolitica che ha dominato e non potevamo dialogare con loro. Mangialardi è il seguito politico di Ceriscioli. Ho conosciuto Acquaroli del quale ho apprezzato il profilo moderato, la pacatezza e capacità di ascoltare» dice Manni, « Il motto della lista è Le migliori competenze che vogliamo portare attraverso professionisti in vari ambiti. Bisogna superare la legge 13 e tornare alla sanità territoriale: solo così ritorna il principio di prevenzione. Noi non ci candidiamo e ci interessa solo che le migliori voci possano dare le loro migliori competenze. Non rinneghiamo il nostro percorso ma il Movimento 5 Stelle è venuto meno ai suoi programmi» spiega Manni. Umberto Cuccioloni aggiunge che « La Protezione civile marchigiana si trova in cattive condizioni e molte cose non vanno per il verso giusto.Basta vedere la sala operativa integrata di Ascol» .

