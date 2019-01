CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I CONCORSIASCOLI L'anno appena iniziato apre uno scenario insolito dal punto di vista occupazionale. In una situazione di difficoltà e con la disperata ricerca della ripresa per quel che riguarda il lavoro nel territorio ascolano, se a garantire ambizioni e speranze per il settore privato c'è il già avviato canale dell'Area di crisi portata avanti dalla Regione, a mettere sul tavolo assunzioni sono ora anche gli enti locali. Infatti oltre alle 39 assunzioni che l'Arengo ha pianificato proprio a ridosso della fine della legislatura aprendo...