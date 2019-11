I Comuni morosi non versano le quote della Tari

IL GIRO DI VITE

ASCOLI Per restare a galla e non rischiare di annegare nelle difficoltà di bilancio, l'Amministrazione provinciale prova ora a recuperare tutti i crediti possibili e decide di affidare ad una società esterna specializzata la quantificazione e il recupero delle somme spettanti all'ente connessi alla tassa sui rifiuti. Somme che, stando alla determina di affidamento dell'incarico, molti tra i 33 Comuni piceni devono ancora saldare a Palazzo San Filippo. Si tratta di calcolare e recuperare, di fatto, quella quota dovuta alla Provincia da ogni Amministrazione comunale che incassa la tassa sui rifiuti e relativa all'esercizio di «funzioni amministrative riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi e le emissioni, la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.

Riscontrato che finora i metodi adottati dall'Amministrazione provinciale per riscuotere dai vari Comuni i crediti legati proprio alla Tari non hanno generato risultati apprezzabili, si è deciso di affidare ad una società esterna la Sms Calabria di Cosenza - il compito della riscossione delle somme derivanti dalla posizione debitoria dei vari Comuni. Un'attività di recupero che si ritiene urgente per non pregiudicare il diritto a tali somme a seguito del decorrere dei termini prescrizionali. Quindi ora si dovranno accelerare le procedure di riscossione per evitare che alcune delle somme possano divenire inesigibili per prescrizione. La società incaricata dovrà anche ricostruire il credito vantato dalla Provincia. E sempre nell'ambito della politica di recupero crediti e razionalizzazione delle spese per rispettare il Piano di equilibrio, la Provincia ha anche affidato ad una società esterna il servizio di consulenza relativo al controllo amministrativo e ai pagamenti delle utenze telefoniche, elettriche, idriche e di gas dell'anno 2018 e del 2019, a supporto degli uffici amministrativi dell'ente già in difficoltà per il lavoro legato al post terremoto.

