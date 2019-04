I Cinquestelle: «L'acquedotto è merito nostro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I FONDI ASCOLI «Siamo a 3,8 milioni di euro per il nostro territorio, arrivati solo grazie all'attività del Movimento 5 Stelle. Perché noi «se lo diciamo lo facciamo». Parola di Massimo Tamburri, Giacomo Manni e Peppino Giorgini, entusiasti per il finanziamento di 27 milioni di euro per la realizzazione dell'acquedotto di Pescara del Tronto. «Fondi che si aggiungono ai 5.8 milioni stanziati per la crisi idrica del Piceno e arrivati sempre grazie al Movimento» ha spiegato il candidato sindaco Tamburri. I lavori permetteranno di...