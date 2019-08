I cavalieri templari presidiano i luoghi dedicati al patrono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SERVIZIOASCOLI È sempre più frequente vedere in città la presenza dei cavalieri templari con il tradizionale mantello bianco. Vengono da tutta Italia per prestare servizio in cattedrale ed in questi giorni della festa patronale hanno presidiato i luoghi emidiani. Il loro quartiere generale è stato l'ex chiesa di Sant'Ilario dove l'associazione Sant'Emidio nel mondo ha la propria sede e dove è stata realizzata, di recente, una foresteria per i pellegrini che si avventurano nel cammino francescano tra Ascoli e Assisi. Giuseppe Bachetti,...