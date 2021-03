Il luogotenente Andrea De Biasio (in foto a destra con il comandante provinciale colonnello Giorgio Tommaseo), 43 anni, sposato e con due figli, si è insediato nel nuovo e prestigioso incarico di comandante della Stazione dei carabinieri di Ascoli. De Biasio, originario della capitale, ma da tanti anni residente nel Piceno, ha maturato la propria esperienza professionale di notevole spessore, prima al Ros di Roma e da ultimo al Nucleo investigativo del Reparto operativo dove ha fattivamente contribuito a risolvere i più cruenti casi di cronaca nera della provincia negli ultimi anni, mettendosi in evidenza per le riconosciute capacità tecniche e investigative. De Biasio sostituisce il luogotenente C.S. Ferdinando Filippelli che, vincitore di concorso e promosso ufficiale con il grado di sottotenente, è stato trasferito al Comando del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montegiorgio. Ai due graduati gli auguri più fervidi per gli ambiti traguardi raggiunti da parte di tutti i carabinieri del Comando provinciale e al sottotenente Filippelli che lascia il Piceno dopo tanti anni, vanno anche i ringraziamenti per l'enorme contributo che ha saputo dare in termini professionali e umani, sia al Comando della Stazione di Ascoli che, prima ancora, a quella di Acquasanta Terme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA