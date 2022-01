I bambini al Filarmonici alla ricerca di un sorriso

L'APPUNTAMENTO

ASCOLI L'Epifania festeggiata in teatro a causa della pandemia, attraverso l'allestimento di un classico di tutti tempi rivolto a tutta la famiglia. Accadrà domani alle 17.30, quando al teatro Filarmonici andrà in scena Rosa libera tutti, spettacolo firmato dal Laboratorio minimo teatro, voluto dall'Arengo per rispettare l'appuntamento del 6 gennaio, generalmente organizzato in piazza del Popolo con befane cariche di doni da offrire ai più piccoli.

Rosa libera tutti è un richiamo al gioco per eccellenza, perché se qualcuno si nasconde, c'è sempre qualcuno da trovare. E la ricerca di qualcosa è sempre uno stimolo importante per aprire la mente, tirare fuori l'ingegno e l'immaginazione. Lo spettacolo, liberamente tratto da Il piccolo principe di De Saint Exupèry, mette in scena in chiave ironica i comuni difetti che spesso compaiono nell'età adulta, attraverso una serie di personaggi bizzarri che Camilla, la protagonista, incontrerà nel suo viaggio misto tra realtà ed immaginazione.

Ieri, il sindaco Marco Fioravanti e l'assessore Donatella Ferretti hanno presentato l'evento, che si accompagnerà alla distribuzione di dolci e gadget a fine spettacolo per i più piccoli. «Il nostro scopo è avvicinare i più piccoli al mondo della cultura e della recitazione» ha detto Fioravanti presentando lo spettacolo, interpretato da Francesca Piccioni, Giovanni Filipponi, Moreno Mascaretti, Sara Andreani, Maria Letizia Ciaralli e Pino Presciutti. «Dobbiamo ringraziare il Gruppo Gabrielli e il centro commerciale Al Battente per aver subito accettato di intervenire con gli omaggi, le calze di dolci da regalare ai bambini» ha evidenziato l'assessore Ferretti, felice di sopperire così alla cancellazione della festa in piazza. «Per noi del Minimo teatro è una grande soddisfazione poter tornare ad esibirci al Filarmonici, uno dei due gloriosi palcoscenici della città» ha concluso il presidente Mario Gricinella, presente all'incontro con l'attore Filipponi e i due registi, Lella Orsini e Matteo Benigni.

