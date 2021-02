«Ho avuto tanta paura ma sono riusciti a salvarmi»

LA TESTIMONIANZA

ALBA ADRIATICA «Ho avuto tanta paura, ma fortunatamente gli angeli del reparto malattie infettive di Teramo mi hanno salvato». Bastano poche parole per far capire la drammaticità di certi eventi e svelare una sanità pubblica fatta di uomini e donne che, al di là delle polemiche, fanno ogni giorno il proprio dovere. E salvano vite umane. Come quella dell'ex vice presidente della Provincia di Teramo Renato Rasicci colpito dal Covid e rimasto ricoverato all'ospedale Mazzini per oltre un mese. «Ho temuto il peggio racconta con la voce rotta dall'emozione soprattutto quando una quindicina di giorni fa stavano per intubarmi, poi fortunatamente le condizioni sono migliorate e non c'è stata più la necessità. È stata dura, un mese al letto mi costringerà ad una riabilitazione ma mi piace combattere. Adesso sto bene e dopo quattro tamponi tutti negativi presto tornerò alla vita di tutti i giorni. Grazie a quanti, in tanti si sono preoccupati per la mia salute». Ma l'albense vuole parlare dei suoi angeli che l'hanno salvato e raccontare la buona sanità che ha incontrato nel reparto di malattie infettive di Teramo. «È davvero un centro di eccellenza abruzzese prosegue Rasicci grazie alla professionalità della dottoressa Antonella D'Alonzo, di infermieri e Oss».

Davide Crisci

