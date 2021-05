Ha avuto luogo la presentazione mondiale della musica per lo spot dell'ultima Maserati, in occasione della nuova Levante Hybrid, il primo Suv elettrificato della casa del Tridente. L'evento ha visto partecipare all'interno del teatro Ventidio Basso il suo autore, Dario Dardust Faini, sempre più corteggiato da marchi internazionali. Durante la presentazione in streaming, che ha visto il collegamento con il compositore e produttore ascolano , è stato mandato in visione anche il filmato dell'autovettura, commentato dalle note del music maker italiano più amato. Un incontro in cui non sono mancati ospiti speciali, come David Beckham, che si è prestato a un videomessaggio. Per Faini si tratta di un ritorno al binomio musica e aziende di importanza planetaria, visto che lo scorso anno era stato scelto dal colosso informatico Apple nell'ambito dell'evento Hi Speed, trasmesso in streaming dal Steve Jobs Theater di Cupertino, in California. Una sede in cui era stata ufficializzata la presentazione dell'iPhone 12. L'artista aveva già entusiasmato la platea americana nel 2018 con il pezzo Lost and Found, scelto da un'altra nota casa automobilistica come soundtrack dello spot per il Superbowl.

© RIPRODUZIONE RISERVATA