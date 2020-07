Grottammarese infetto I congiunti stanno bene

LA RASSICURAZIONE

GROTTAMARE E' a Grottammare il sesto caso di coronavirus registrato lungo il territorio. Lo conferma il sindaco Enrico Piergallini attraverso un messaggio alla cittadinanza. «Per ora - spiega il primo cittadino - possiamo dire senza dubbio che non è una situazione preoccupante. Innanzitutto perché la persona che ha contratto il virus sta bene, non ha manifestato ad oggi alcun sintomo particolare. Poi perché è un caso di rientro dall'estero che ha avuto contatti soltanto con i familiari. Posso precisare, inoltre, che il parente con il quale ha avuto contatti più stretti di convivenza si è già sottoposto al tampone ed è risultato negativo. Senza essere troppo indiscreto, posso dire infine che è una persona di una certa età: se fosse stata più giovane, più incline alla vita sociale, inserita in un ambiente lavorativo, avrebbe destato senz'altro maggiori preoccupazioni. A questa nostra concittadina auguriamo dunque di guarire il più in fretta possibile. Tutta la città fa il tifo per lei». Il sindaco di Grottammare lancia quindi un appello: Il fatto che questo nuovo caso sia isolato e ben circoscritto - afferma - dimostra comunque quello che le istituzioni ribadiscono fino allo sfinimento da giorni, anche contro le stupidaggini di irresponsabili negazionisti: il virus è ancora in circolazione.È necessario continuare a proteggersi, come diligentemente abbiamo fatto nella fase più acuta: possiamo vivere bene comunque e godere appieno di questa estate anche rispettando i protocolli sanitari, continuando a mantenere le distanze e indossando la mascherina nei luoghi al chiuso - dove è obbligatoria - e comunque in tutti i luoghi più affollati».

