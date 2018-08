Grosso spavento per il cavallo di Porta Romana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA GIOSTRAASCOLI Seconda sessione di prove, l'ultima prima della Giostra di domenica. Lievissimo infortunio per Nata's Jam, il purosangue inglese montato da Fabio Picchioni che è uscito dal campo dei giochi leggermente zoppicante a causa, almeno a prima vista, di una contusione. Il sestiere rossazzurro, in particolare il console Luigi Tulli, non l'ha presa bene ed ha avuto una discussione con il direttore di gara Maurizio Celani. Luca Innocenzi di Porta Solestà ha montato di nuovo i purosangue Maracuja Guest e Love Story. Su questi due...