Grinta Raponi «Sono carico voglio far bene»

LA QUINTANA ASCOLI Debutto assoluto alla Quintana per il cavaliere Riccardo Raponi 25 anni di Recanati, della scuderia Lady di Enrico Giusti e che combatterà per i colori rossoverdi di Sant'Emidio il 5 agosto. È un cavaliere di professione che ha già affrontato la giostra Foligno con il Rione Contrastanga. Ha gareggiato anche a Sulmona, a Montecassiano e Monselice. «Mi preparo da tempo con la scuderia Lady. Ho una grande squadra che ci dà una grande mano e che ci segue sempre in ogni nostra competizione. Ho fatto già le prove e mi sono...