Grido d'allarme per salvare l'antica chiesa di Sant'Egidio

L'APPELLO

ASCOLI Un grido d'allarme si è levato di recente in città, da parte delle associazioni culturali del territorio. La preoccupazione nasce in seguito alla presa di coscienza circa lo stato di profondo degrado in cui vertono due opere di straordinario valore, lasciate in condizioni di totale abbandono da decenni. Parliamo della chiesa di Sant'Egidio, posizionata a pochi metri dalla Fontana dei Cani e il portone Sigismundus di palazzo Miliani in piazza della Viola. Nel primo caso si tratta di un edificio sottratto alla città dai primi anni 50, ubicato in un complesso architettonico di proprietà della famiglia nobiliare Saladini Pilastri che è fortemente compromesso, al punto che in passato si sono registrati vari episodi di cedimenti strutturali in corso Mazzini.

La chiesa

La chiesa di Sant'Egidio, affiancata a palazzo Malaspina, un tempo appartenuta alle benedettine provenienti dal monastero di Santa Maria in Lago, rappresenta uno scrigno di opere d'arte. Tra queste spiccano i dipinti del pittore seicentesco Lodovico Trasi, tra cui raffigurazioni della Trinita' e pregevoli opere di Lazzaro Giosafatti, quali i quattro angeli di stucco che reggono gli emblemi della passione. Nel dopoguerra l'edificio, costituito dalla chiesa e dal convento, che nel 1820 era passato dalle benedettine al conte Lodovico Saladini Pilastri, è stato chiuso al culto e mai più aperto al pubblico, con uno grave stato di degrado che fa tremare oggi gli appassionati dei beni culturali.

Il portale

Non ha avuto di certo migliore fortuna il portale Sigismundus, che gli esperti mettono allo stesso livello del grande ingresso che si trova sulla facciata della Basilica Cattedrale di Ascoli. Risalente al secolo XVI, l'imposta lignea si annovera tra le più antiche d'Italia e da allora esposta lungo la strada, alla vista dei passanti e, purtroppo, anche ai rigori delle intemperie. Dell'ingresso in legno, che vede notevole il disegno archivoltato a bugne, si sa che fu realizzato per la casa del canonico Miliani dallo stesso autore che costruì il portone della vicina cattedrale. Nel corso dei secoli l'opera ha perso tarsie in cui si distinguevano i contorni delle figure e di una Annunciazione, oggi solo intuibili, mentre tutt'ora è ben leggibile la scritta Sigismundus. Nelle ultime settimane, entrambi i capolavori sono stati al centro di una campagna di tutela messa in atto dal coordinamento Antidegrado per Ascoli: «Sono già passati quasi cinque secoli, cosa si aspetta ancora per restaurare questo reperto. Chiediamo alla proprietà di mettere in sicurezza l'edificio e di aprire quel portone, anche un solo giorno l'anno».

Filippo Ferretti

