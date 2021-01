Gregori contro Curzi: «Un camaleonte politico»

L'ATTACCO

SAN BENEDETTO «Marco Curzi un camaleonte politico». È la critica che l'ex segretaria Pd Sabrina Gregori muove all'ex socialista passato alla Lega. Gregori ripercorre quello che è stato il percorso politico di Curzi. Prima socialista- spiega l'ex democrat - poi presidente del comitato di quartiere, poi il sindaco Gaspari lo nomina alla Fondazione Merlini, e in quegli anni è del Pd, durante le elezioni amministrative del 2011 dà la sua disponibilità a candidarsi con la lista di Mario Narcisi, ma poi fa marcia indietro e si candida con la lista civica a sostegno di Gaspari. Nominato assessore da quest'ultimo e poi cacciato si avvicina all'Italia dei Valori e nel 2016 si candida nella lista a sostegno di Paolo Perazzoli. Inizia subito un avvicinamento repentino a Piunti, al punto che fu inviato a rappresentare l'amministrazione comunale con tanto di fascia tricolore ad alcune manifestazioni pubbliche, qualcosa però non va per il verso giusto ed ecco che il nostro prode ritorna al PSI e lavora ad una lista civica alternativa a Piunti. Alle regionali strizza l'occhiolino alla Lega e intanto il centrosinistra gli fornisce i suoi voti eleggendolo in consiglio provinciale. Ma fatto tutto questo elenco di giravolte, la domanda che mi preme è perché? Probabilmente per la ricerca frenetica e convulsa del potere a qualunque costo e a qualunque prezzo. Infine Gregori fa un excursus anche su quelli che erano i candidati di Paolo Perazzoli e che hanno preso altre strade: Dei candidati del Pd entrati in consiglio comunale Tonino Capriotti è passato a Italia Viva, Pasqualino Marzonetti prima a Fratelli d'Italia poi alla Lega, il delfino di Perazzoli, Gianluca Pompei ha aderito al progetto civico Libera targato destra pura, in quanto ispirato da Vincenzo Amato ex MSI, Giorgio De Vecchis ex Alleanza Nazionale, Bruno Gabrielli e Luigi de Sgrilli di Forza Italia, Stefano Gaetani tra i fondatori della Lega Nord e infine il camaleontico Marco Curzi».

