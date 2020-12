«Grave errore smembrare l'area di crisi industriale»

L'AFFONDO

ASCOLI L'Ugl provinciale interviene sul mancato inserimento del Piceno nei territori ricompresi dalle agevolazioni fiscali previste nella prossima Legge finanziaria. Agevolazioni che invece sono previste per il vicino Abruzzo. Il sindacato esorta la Regione Marche a continuare nel suo impegno, sebbene il tempo stringa. «La sponda nord del Tronto - si legge nella nota diramata dall'Ugl - di serie B rispetto alla sponda del sud del Tronto di serie A; un'area di crisi industriale complessa, unica ed omogenea, ma sparigliata in due; una anomalia irragionevole che va assolutamente sanata. Bene sta agendo la giunta regionale; ha posto con forza il problema e si è attivata da subito; sta operando in sinergia con i parlamentari piceni. Il tempo però è limitato; pochi giorni per sanare questa anomala situazione e reincludere la sponda picena del Tronto nell'alveo omogeneo dell'area di crisi industriale complessa».

«La Ugl è determinata - si legge ancora nel comunicato - e la proroga della mobilità ai 300 lavoratori della sponda picena del Tronto è una richiesta sociale forte e va raggiunta con l'impegno di tutti. Vale sì per i 300 lavoratori piceni ma è anche importante perché riconduce ad unicum omogeneo l'intera area di crisi industriale complessa Val Vibrata/ Val Tronto Piceno; da trattare alla stessa maniera in termini di mobilità, di fiscalità, di decontribuzione e di risorse finanziarie aggiuntive; una battaglia santa per il nostro territorio; la partita si sta giocando fondamentalmente in Parlamento. Ci sono difficoltà formali e ingessature burocratiche che frenano il cammino, ritardando risposte sociali e produttive e mettono in forse il raggiungimento della meta. Regione Marche e parlamentari piceni tutti insieme, sono chiamati a spendersi al meglio per rompere questi incagli. Il tempo di scadenza è perentorio; va fatto entro l'anno, altrimenti rimaniamo fuori».

